陸迪士尼高層疑招搖撞騙　公司不認帳

迪士尼在大陸的一名高級主管疑似在沒有獲得授權的情況下，打著公司名號到處詐欺、與地方政府簽訂協議，並可能透過個人持股公司從中獲益。

紐約時報引述安可顧問公司（APCO Worldwide）大中華區主席麥健陸（James McGregor）說，「這是我聽說過的關於欺詐外國公司的事件中最奇怪的一件」，因為迪士尼名氣及規模都大，華特迪士尼國際特別項目總監孟德楷的行為顯得不尋常。

紐時引述迪士尼公司表示，在對孟德楷與地方政府簽署迪士尼相關項目的指控進行調查後，公司已經與他分道揚鑣。但是沒有說明他是辭職了、還是被解僱了。

在回覆澎湃新聞時，迪士尼表示，「對於員工的個人行為不予置評」。

報導說，這種「肆無忌憚的公然欺詐」，凸顯出外國公司在中國大陸經營的風險，也使人們對迪士尼未來在中國大陸這個全球第二大經濟體的計劃感到迷惑。

根據中國企業數據庫，孟德楷與21家中國大陸公司有關聯，是這些公司的法定代表人或執行董事。大部分公司的名字都與「迪」字有關，譬如「迪夢、迪趣」。

澎湃新聞報導，現年43歲的孟德楷是山東人，擁有香港身分證，公開身分是「華特迪士尼國際特別項目總監」，並在香港註冊兩家公司。僅以所占股權註冊資本計算，他的身價人民幣已逾億元。

2001年起，他在寧波、合肥、鄭州等地與當地政府簽約，相關的專案規劃總面積已過萬畝，但實際上與迪士尼往往只有授權商品這樣簡單的交集，當地媒體卻大肆報導。

河南日報還曾在微信公眾號上發布，華特迪士尼公司（中國）與河南省政府簽約，計劃在鄭州建一個項目，其中甚至可能包括迪士尼樂園，報導稱「迪士尼來了！迪士尼真的來鄭州了！」。1060331

(中央社)