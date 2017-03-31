新藍寶堅尼入手 義大利警察添利器
義大利的公路警察將添新利器：一輛特別改良的藍寶堅尼（Lamborghini）Huracan型跑車。這輛車將用於追捕超速駕駛人和送交救人用的器官與血液到醫院。
財星雜誌（Fortune）報導，藍寶堅尼今天交付給羅馬的義大利公路警察的車款「Huracan Polizia」，是Huracan超級跑車的警用版。
法新社報導，義大利交通警察取得這款新藍寶堅尼Huracan跑車後，超速駕駛人想甩掉交警前可能得三思。這款跑車極速達時速300公里，從0加速到時速100公里僅需3.2秒，這款最新款跑車，也是義大利公路警察所使用的第2輛藍寶堅尼。
義大利警方用的第一部藍寶堅尼是2009年的Gallardo跑車，除常用於緊急輸送移植手術用器官和車禍事故所需的血液，也會出動去追捕嚴重超速和其他警方宣傳活動。
藍寶堅尼總裁與執行長多梅尼卡里（Stefano Domenicali）將新車鑰匙交給內政部長米尼迪（Marco Minniti）時說：「我們很榮幸能繼續與警方合作，能為執法單位更親近民眾做出貢獻。」
義大利警方原有舊的Gallardo跑車將除役並送進羅馬的警用車輛博物館。（譯者：中央社陳亦偉）1060331
(中央社)
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