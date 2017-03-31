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布萊德彼特暴瘦判若兩人 聽悲歌療情傷

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好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）昨天走在洛杉磯街頭，被狗仔拍到他骨瘦如柴的憔悴模樣。有消息人士爆料，他會邊聽悲歌邊進行創作。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，照片中可以看到53歲的布萊德彼特剪新髮型，身穿黑色飛行夾克、白色T恤、藍色牛仔褲和麂皮的雀兒喜靴。

他近幾個月將自己閉關在洛杉磯一家藝術工作室中，在英國藝術家好友豪希戈（Thomas Houseago）指導下，創作一座雕像，療癒與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）離婚後破碎的心。

布萊德彼特本週來到他的創意藏身處，照片中可以看到這名「最性感男星」排行榜常客與先前的形貌相比，簡直判若兩人。

看來他與41歲的安潔莉娜裘莉為了打離婚官司撕破臉，影響到他的健康。

「每日郵報」這個月初獨家披露，布萊德彼特1天最多花15個小時在工作室，一邊工作一邊聽著悲歌直到隔天清晨。

布萊德彼特1月8日驚喜現身金球獎頒獎典禮，但身為奧斯卡最佳影片「月光下的藍色男孩」（Moonlight）製作人之一的他卻缺席奧斯卡。

根據知情人士，布萊德彼特在奧斯卡頒獎典禮當天待在工作室中，之後有看電視轉播。

布萊德彼特通常早上會開車或騎機車到豪希戈位於洛杉磯的工作室，展開他與豪希戈合作的創作計畫。

1名消息人士表示：「他會花一整晚時間一邊創作藝術，一邊聽著抒情歌。」

「每個人都知道跟他個人發生的事情有關，但沒有人會刻意提起。他很安靜，非常謙虛，學習速度很快。」（譯者：中央社陳昱婷）1060331

(中央社)

關鍵字：彼特布萊德布萊德彼特創作工作室
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