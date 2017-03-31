最怕不明異味 高市管線挖埋看透透
石化氣爆致高雄人最怕不明異味飄散，市府今天成立「高雄市道路挖掘管理中心」，市長陳菊表示，產官合作，人員24小時進駐運作，有效管控及整合地下管線。
高雄市在2014年發生石化氣爆造成嚴重死傷，不明的地下管線埋設成了高雄市要制度管控的重要工作，「高雄市道路挖掘管理中心」未來就將負起管控和整合工作，同時也將提供手機APP下載，讓民眾查詢道路挖掘進度，服務更便民。
昨晚北高雄有不明異味明顯飄散，陳菊說，相關單位徹夜追查分析氣體來源，得知是台南歸仁掩埋場燃燒時隨著風向飄散至高雄後，才放下心中的大石。
她表示，管線多埋在地下看不到的地方，充斥太多的不確定性，市府不敢輕忽人民的安全，一直思考如何將地下管理、道路挖掘、路平等議題融入科學效率方法，於是成立管理中心。
她說，高雄有過管線氣爆慘痛的經驗，挖管中心將與現有的OPS工業管線辦公室合作，有效協調、控管、整合，同時提升道路挖掘品質，才能維護保障市民安全。
「高雄市道路挖掘管理中心」有市府跨單位整合19個專任、33個兼任共52個管線單位，動支新台幣5400萬元打造成而成，陳菊盼人員24小時進駐，單一窗口、合署辦公，資訊連線系統，有效追蹤控管管線，確保管線及人民安全。1060331
(中央社)
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