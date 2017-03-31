法國人在上海遇襲 警稱嫌犯有精神病
中國大陸上海警方今天公布，一名外籍男子29日在當地被人用刀片劃傷，嫌疑人有精神病。但法國駐北京使館先前表示，外籍男子是法國公民且受重傷。在旅法華人遭警擊斃後，此案引發關注。
上海市公安局徐匯分局官方微博中午發文說，29日下午1時40分左右，分局獲報徐匯區永嘉路、嘉善路口有一名外籍男子受傷。當晚7時5分左右，警方循線逮捕茅姓男性嫌疑人。
這則微博說，經調查，27歲的茅姓嫌疑人「獨自一人用小刀片將被害人劃傷」。警方正進一步調查本案。
上海警方公布的案情，與法國駐北京大使館30日在官網發表的聲明略有出入。
這篇聲明指出，一名法國公民29日在上海被人「刺成重傷」。事發時，行兇者在一名中國大陸同夥的幫助下逃逸。而有消息指出，行兇者已經被逮捕。
旅居巴黎的中國大陸公民劉少堯26日在住所遭上門的法國警察開槍打死，引發當地亞裔社群連日抗議，期間爆發警民衝突，有35名華人在衝突中被捕。巴黎警方28日公布，3名涉案員警已被停職調查。
法國駐北京大使館呼籲在中國大陸的法國公民提高警覺，提醒中國大陸保障境內法國民眾的安全，並說這是法國政府的「優先要務」。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。