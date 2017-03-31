疑債務糾紛 高師女清潔工遭割喉身亡 凶嫌落網

我要評比

（14：44更新）高師大燕巢校區一名外包江姓(56年次)女清潔工，今(31)天上午7時許被發現陳屍在校內環保清潔工作站內，身上多處刀傷，致命傷在頸部，有道長長刀痕。

警方獲報展開調查，鎖定一名與江女有財務糾紛賴姓(46年次)男子攝以重嫌，在附近山區搜索，約近中午發現賴男在校區後山服農藥自殺，被尋獲仍有生命跡象，已送醫急救。

警方調查，賴男與江女約有18萬元債務糾紛，賴男早上跑到江女工作地點討錢不成，以長刀割喉殺害，隨即畏罪自殺，目前凶刀尚未尋獲。

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(中時)