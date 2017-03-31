輪胎噴飛對向車道釀1死1傷 司機技師雙被訴

胡姓聯結車司機4年前行駛在國道二號時，左輪突然鬆脫，噴飛到對向車道砸中轎車，釀1死1傷，因胡男2周前才剛把車子送檢修，一度獲不起訴處分，但桃檢調查發現檢修時胡男全程在旁，上路前未檢查，案發超載又違規行駛中間車道，依業務過失致死罪嫌起訴。

47歲胡姓駕駛2013年4月11日下午，駕駛聯結車從台北港往鶯歌行駛，行經國道二號西向11.7公里處時，左側後方內外輪突然鬆脫，其中1顆輪胎彈飛到對向車道，當場擊中唐姓男子駕駛轎車的擋風玻璃，唐男當場頭破血流，送醫仍因顱骨骨折傷重不治，副駕駛座乘客也受有多處擦挫傷。

桃檢調查發現胡男3月31日才檢修車子，認為負責維修輪胎的42歲林姓技師，未使用扭力扳手確認螺帽的扭力磅數是否足夠，也未更換已磨損鏽蝕的輪軸螺牙，依業務過失致死罪嫌將他起訴，正由桃園地院審理中。

但原獲不起訴處分的胡男，桃檢追查發現檢修時他就在旁觀看，知悉車子老舊已有金屬疲勞及磅數不足問題，1年多來多次送修，但仍屢屢超載加速老化，案發當天上路前又未檢查輪胎，限重35公噸、卻載重38.42公噸，還行駛在中線車道，認定他也有過失，依業務過失罪嫌起訴。

(中時)