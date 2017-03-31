從日返國帶生牛肉通關未申報檢疫 防檢局開罰

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昨天晚間9時，一位自日本搭機返國李姓民眾，攜帶生牛肉4.5公斤，從海關綠線免申報櫃檯入境，遭農委會防檢局查獲，涉嫌違反動物傳染病防治條例的未申報檢疫，被依法裁處3,000元至1萬5,000元罰鍰。。

防檢局表示，生牛肉屬動傳條例第5條規定檢疫物，依規定應申報檢疫。未依規定申報檢疫者。該生牛肉經海關查扣後，防檢局基隆分局已執行改質、消毒等必要防疫措施。

防檢局提醒，連續假期將至，自國外旅遊後返國，國外大部分動植物產品是禁止輸入的，倘攜帶動植物及其產品返國，要主動丟棄於棄置箱或海關紅線申報櫃檯主動申報檢疫。

(中時)