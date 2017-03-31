蔡總統盼台菲深化南海合作對話
總統蔡英文今天表示，新南向政策是政府重要施政方向，期待台菲能有更緊密經貿關係如簽署經濟合作協議，在便利簽證議題、南海合作對話與防災等議題上也能有更多合作。
蔡總統上午接見菲律賓前總統羅慕斯（Fidel V. Ramos）伉儷，代表台灣政府與人民，歡迎羅慕斯連續9年率團訪台表示，這代表台菲情誼深厚；蔡總統也向剛過89歲生日的羅慕斯表達祝福。
蔡總統表示，去年10月承蒙羅慕斯贈送著作，她對書中羅慕斯提到的執政經驗及如何對和平做出貢獻的倡議，印象尤其深刻；羅慕斯一向支持加強台菲關係，並向菲律賓政府提多項建言，對台灣情誼與支持令人感動。
談及台菲關係發展，蔡總統說，自去年5月20日以來，新南向政策一直是政府重要施政方向，這1年來對菲關係上，除台菲貿易大幅成長，菲律賓到台灣的觀光客越來越多，統計資料顯示西元2016年比2015年增加24％，現在在台灣常可見到菲律賓觀光客。
蔡總統表示，新南向政策推動不僅是商貿和觀光，台菲距離很近，希望未來能更深化各層面互動，也期待台菲能有更緊密經貿關係，如簽署經濟合作協議，在便利簽證議題、南海合作對話等領域，及教育、防災等議題上有更多合作進展。
蔡總統希望羅慕斯繼續為提升台菲關係提供建言，促進台菲交流。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。