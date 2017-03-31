蔡總統盼台菲深化南海合作對話

總統蔡英文今天表示，新南向政策是政府重要施政方向，期待台菲能有更緊密經貿關係如簽署經濟合作協議，在便利簽證議題、南海合作對話與防災等議題上也能有更多合作。

蔡總統上午接見菲律賓前總統羅慕斯（Fidel V. Ramos）伉儷，代表台灣政府與人民，歡迎羅慕斯連續9年率團訪台表示，這代表台菲情誼深厚；蔡總統也向剛過89歲生日的羅慕斯表達祝福。

蔡總統表示，去年10月承蒙羅慕斯贈送著作，她對書中羅慕斯提到的執政經驗及如何對和平做出貢獻的倡議，印象尤其深刻；羅慕斯一向支持加強台菲關係，並向菲律賓政府提多項建言，對台灣情誼與支持令人感動。

談及台菲關係發展，蔡總統說，自去年5月20日以來，新南向政策一直是政府重要施政方向，這1年來對菲關係上，除台菲貿易大幅成長，菲律賓到台灣的觀光客越來越多，統計資料顯示西元2016年比2015年增加24％，現在在台灣常可見到菲律賓觀光客。

蔡總統表示，新南向政策推動不僅是商貿和觀光，台菲距離很近，希望未來能更深化各層面互動，也期待台菲能有更緊密經貿關係，如簽署經濟合作協議，在便利簽證議題、南海合作對話等領域，及教育、防災等議題上有更多合作進展。

蔡總統希望羅慕斯繼續為提升台菲關係提供建言，促進台菲交流。1060331

(中央社)