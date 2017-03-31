詐騙集團防民眾求援 誆稱165專線遭入侵

婦人最後被員警阻止，未將錢匯給詐騙集團。（楊明峰翻攝）

婦人仔細筆記詐騙集團所指示。（楊明峰翻攝）

54歲吳姓婦人31日上午接獲詐騙集團所假扮的檢察官來電指，涉及洗錢案必須重新至銀行開戶匯入30萬，並提供帳戶密碼。詐騙集團為防吳婦打165反詐騙電話求證，還謊稱165反詐騙專線遭詐騙集團入侵，只要一打就會有假警察上門。

吳婦最後鼓起勇氣打給165專線求證，桃園市平鎮警分局宋屋所獲報上門，還被吳婦當作「假警察」，不願意開門讓他們進來，經苦口婆心，吳婦才相信眼前是真警察，才恍然大悟遭到詐騙，感謝員警耐心解說，讓她免於遭詐騙。

宋屋所長姚金寶表示，民眾若接到可疑電話，懷疑是詐騙，趕緊撥打165防詐專線詢問，或是向當地派出所求助。

(中時)