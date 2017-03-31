搬家時才發現？大膽通緝犯租屋派出所旁販毒

30歲黃姓男子、19歲蕭姓男子在林口派出所附近租屋作為販售毒品據點，警方趁兩人外出交易毒品一舉逮獲。（陳心瑜翻攝）

警方在兩人背包、屋內起獲分裝安非他命、海洛英、大麻、毒品分裝袋等。（陳心瑜翻攝）

警方在兩人背包、屋內起獲分裝安非他命、海洛英、大麻、毒品分裝袋和贓款84500元等。（陳心瑜翻攝）

黃嫌、蕭嫌分別有毒品和槍砲等前科，皆遭到通緝。（陳心瑜翻攝）

新北市因毒品遭通緝的30歲黃姓男子、19歲蕭姓男子在林口派出所附近租屋作為販售毒品據點，警方經多日埋伏，24日凌晨2時許在門前逮獲剛外出交易毒品的兩人，並在兩人背包、屋內起獲分裝安非他命、海洛英、大麻、毒品分裝袋和贓款84500元等，訊後將黃、蕭解送歸案並另依毒品罪送法辦。

黃嫌、蕭嫌遭逮表示「搬家時才發現屋子在派出所附近」，出入格外小心，沒想到還是被警方逮獲，而兩人已經積欠將近4個月房租，警方質疑「有錢買毒卻沒錢繳房租？」

警方表示，黃嫌、蕭嫌分別有毒品和槍砲等前科，皆遭到通緝，但兩人矢口否認販毒，但警方已掌握其通訊軟體販毒、交易訊息，訊後將兩人解送歸案並另依毒品罪移送法辦。

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(中時)