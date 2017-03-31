駐巴拿馬大使館宴使節團

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駐巴拿馬大使劉德立當地時間30日午宴駐巴拿馬使節團團長教廷大使卡拉斯柯薩等。（駐巴拿馬大使館提供）中央社106年3月31日

駐巴拿馬大使劉德立當地時間30日午宴駐巴拿馬使節團團長、教廷大使卡拉斯柯薩（Andres Carrascosa Coso）等。

出席賓客包括駐巴使節團團長卡拉斯柯薩、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜等國大使，以及海地代辦等在座。

劉德向卡拉斯柯薩詢及有關2019年教宗方濟各訪巴主持「世界天主教青年日」籌劃情形。卡拉斯柯薩表示，目前教宗方濟各暫定於2019年元月下旬訪巴，相關細節規劃正依續辦理中。

席間，劉德立與宴賓客就國際政治局勢發展等議題盡情暢談。1060331

(中央社)