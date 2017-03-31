滯北韓公民返大馬 納吉誓不放棄真相
馬來西亞首相納吉發表聲明說，隨著與北韓達成協議，昨日將金正男遺體運返平壤後，9名被禁止離開北韓的大馬人也在昨日傍晚順利離境，並在今天清晨抵達大馬。
納吉昨晚發表聲明說，隨著金正男遺體完成解剖，並獲得家人的確認請求信函後，大馬法醫已批准遺體被領出，大馬政府也允許北韓人能自由離開大馬。
隨著這起長達1個多月的領屍糾紛落幕，北韓也讓原本被限制出境的大馬人離開。這9名大馬人昨天傍晚搭乘7時45分班機離境，並於今日清晨5時順利抵達大馬。
同時，納吉感謝一直參與和北韓談判的大馬官員，並強調大馬公民的安全是最關注的議題，最終能讓這些人順利返回母國，算是放下心頭大石。
不過，他也表示基於維護法治精神，大馬警方會繼續深入調查這起嚴重罪案。
北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男於2月13日在大馬吉隆坡第二國際機場遭兩名女子毒害，讓原本良好的兩國關係生變。雙方除了先後驅逐對方大使外，更先後宣布禁止對方的公民離境。不過，隨著大馬官方態度放軟，昨日宣布讓金正男的遺體和2名北韓嫌犯搭乘同班客機一起返回北韓，使這起金正男遺體風波告一段落。1060331
(中央社)
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