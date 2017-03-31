休士頓高球賽首輪 潘政琮並列99名

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台灣高球選手潘政琮在PGA tour休士頓公開賽首輪打出73桿並列99名。在LPGA全日空高球賽因強風暫停前，台灣女將龔怡萍已打完首輪的18洞，暫時以低於標準桿2桿成績並列第8。

PGA Tour總獎金700萬美元（新台幣2億1252萬元）的休士頓公開賽（Shell Houston Open），當地時間30日起在美國德州進行4回合共72洞賽事。

潘政琮首輪抓下兩隻小鳥，但吞下1個柏忌和1個雙柏忌，交出73桿成績並列99名。

美國選手佛勒（Rickie Fowler）首輪打出8鳥、0柏忌，以64桿成績獨居領先。

另外在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽一的全日空高球賽（ANA Inspiration），首輪賽程因強風暫停，不少選手因此未能完成首輪賽事。

總獎金270萬美元（約新台幣8197萬元）的全日空高球賽首輪，台灣選手目前僅龔怡萍打完18洞，她靠著3鳥、1柏忌，低於標準桿2桿的成績，暫時並列第8。

曾雅妮打完9洞、錢珮芸打完5洞，兩人同以高於標準桿2桿的成績，暫時並列80名。

法國女將伊契（Karine Icher）已經完成首輪18洞賽事，她靠著7鳥、2柏忌，低於標準桿5桿的成績，暫時位居領先。1060331

(中央社)