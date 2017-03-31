高雄徹夜尋臭源 台南跨域飄來的

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經歷過石化氣爆，高雄最怕異味飄散。昨晚9時後，北高雄散發出一陣陣的惡臭，讓高市府很不安，市長陳菊今天說，尋臭後得知是台南掩埋場燃燒飄散到高雄後，才放下心中大石。

陳菊在臉書指出，阿蓮、岡山、林園、橋頭等地有民眾反映有燃燒異味，市府在接獲通報後，環保局立即出動巡查採樣，經同仁實地探查並與台南政府合作，查出燃燒異味源頭來自歸仁區一處悶燒中的私人掩埋場，直到今天凌晨2時撲滅。

陳菊上午出席「高雄市道路挖掘管理中心」成立時也指出，相關單位徹夜追查分析氣體來源，得知是台南歸仁掩埋場燃燒時隨著風向飄散至高雄後，才放下心中的大石。1060331

(中央社)