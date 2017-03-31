封閉近十年 員林火車站後站新生路聯絡道開通
員林後火車站銜接新生路聯絡道，31日上午舉行開通典禮，讓封閉近10年的後站重新恢復暢通，開放人車通行，員林市公所還將爭取鐵路局同意，開闢南北向銜接南和街道至善街的聯絡道，最快三個月後發包。
雙站一體、縫合員林東西市區！通車典禮由市長張錦昆主持，員林火車站長張縣議員陳秋蓉、多名市民代表、當地里長都到場觀禮，祭祀儀式完成後，眾人合力搬移開工程圍籬，再攜手一齊從新生路走向嶄新的後火車站人行道廣場。
市長張錦昆說，早年許多員林西區居民，尤其學子都習慣騎單車至後站，再走天橋至前站趕搭火車通勤，2008年鐵路高架化動工、拆除天橋，2014年底高架化通車至今將近2年半，終於完成與台鐵局與後站附近住戶的溝通協調，西區居民再也不用繞一大圈到前站。
張錦昆表示，西區都市更新計畫延宕多年，但西區交通瓶頸不能再拖延，在後站住戶同意下，拆除鐵皮倉庫，公所以每年不到7萬元租金租用做道路，原本只不到一米寬的窄巷，打通拓寬7米寬道路，再銜接台鐵自有土地至後站廣場，這短短50公尺長，足足花了公所快3年時間才走通。
公所建設課長張恩源說，與高架鐵路平行的西側平面聯絡道，銜接南側南和街至北側至善街，正在等候台鐵局同意撥用，在代表會支持下自籌近300萬經費，鋪設全長400公尺、路寬8米的柏油路，最快三個月後發包，將可加速擴大生活圈，帶動東西區的繁榮發展。
(中時)
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