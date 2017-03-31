廉航競爭加劇 陸春秋航空利潤下滑近3成
知名的大陸廉航- 春秋航空日前公布去年年度財報，是掛牌上市3年來，首度淨利潤下滑。去年整體營收小幅成長約5%，達到84.29億人民幣（約370.6億台幣）；淨利潤卻下滑28.4%，收在9.51億人民幣（約41.8億台幣）。以泰國、韓國和日本航線為主的春秋航空，受到大陸與周邊國家關係衝擊，航空高層決定放慢腳步，並調整航線來維護整體收益。
據大陸財新網報導，知名的春秋航空今公告去年度財報，是2014年掛牌上市後，首次淨利潤大幅下滑，雖總體營收小幅成長約5%，但淨利潤卻大減近3成比例，僅達到9.51億人民幣（約41.8億台幣）。春秋航空受到日本航線眾多競爭與擠壓、泰國官方整治大陸的團體旅遊和南韓薩德（THAAD）系統，讓這間低成本航空開始思考改變。公司創始人王正華表示，「面對多變得局面，春秋將在今年調整航線配置，除了穩定發展泰國與日本航線，也將逐步縮減往韓國航線，並加強國內航班的路線與航班，以及加強如越南胡志明市的新興航線。」
成立於2004年的春秋航空，是大陸首間民間資本營運的航空公司，以上海虹橋與浦東機場為樞紐，2010年前以國內航班為主力，2010年後才開始拓展亞太區域航線至日本、韓國、泰國和台灣等地。航空代號為9C，旗下機隊主力為空中巴士（Airbus）的A320客機，目前有59架正在服役中，並已向空巴另外訂購45架A320neo與15架A321neo客機，看得出有意持續加大擴張版圖。創辦人王正華，現已將董事長交給長子王煜接手，父親則退居幕後掛名董事。
(中時電子報)
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