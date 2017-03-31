「白海芋」翻案成功 黨代表選舉資格維持4個月

國民黨部分中常委先前提議，將黨代表參選人的黨齡資格由4個月延長至1年，引發部分年輕黨員因參選受阻不滿，發起「白海芋聯盟」抗議，並向法院提起假處分，30日法院裁定仍須依去年12月21日中常會通過，維持「入黨或回復黨籍滿四個月」即可參選。

事情起源於3月8日中常會，通過呂學樟等27名中常委提案，將黨代表候選人資格，由原來4個月黨齡改為1年，4名擬參選人受阻參選，3月15日到台北地院提起撤銷決議之訴及申請假處分，並到中央黨部抗議；15、22日中常會亦無法確認議事錄，29日中常會停開，雙方僵持不下。

文傳會副主委胡文琦31日表示，國民黨今收到台北地方法院民事裁定，依裁定「國民黨第20屆黨代表選舉資格，應依據民國105年12月21日第19屆中央常務委員會第146次會議通過，於106年1月10日公告之『第20屆全國代表大會代表選舉辦法』，認定全國代表大會代表選舉參選人之資格」。換言之，「入黨或回復黨籍滿四個月者」即可參選。

白海芋聯盟31日發表聲明表示：「對於法院裁定結果，我們感到欣慰，雖然過程中波折不斷，甚至許多黨員同志對我們提起法律行動感到不諒解，然而假處分本身的意義在於權利保護，確保權利的完整無缺，其間並不涉及是非對錯的價值判斷。從而此事件反而是僅彰顯黨員的韌性以及本黨逐漸朝向開放民主的道路，更在法院裁定確認的同時，我們也相信本黨未來定將更重加視制度、尊重法治，我們也希望所有黨員同志能一起珍惜這份成果，唯有團結向前，才能讓本黨在困境中重生。

聲明並提到：「黨齡事件應已告一段落，感謝這陣子非常重視我們訴求的洪秀柱主席、郝龍斌副主席及許多常委、中央委員、黨代表等先進。您們挺身捍衛黨員權益、重視青年未來的行為，我們牢記在心，白海芋聯盟也將稟持希望、雄壯、不轉彎的精神，盡自身最大力量，與大家一起打拼，讓本黨榮景再現！國民黨加油！」

(旺報)