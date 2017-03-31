搶在地招生 輔英科大與大寮區公所結盟
因應少子化，私校更重視在地招生！輔英科技大學31日與大寮區公所締結「社區教育伙伴聯盟」，協助衛教、公益活動、農產品銷售，簽約儀式共60多位里長、社區發展協會幹部參加，校方不諱言藉此提升形象，盼吸引在地學子就近入學。
大寮區長施維明今天率里長、社區發展協會理事長、總幹事共60多人參訪輔英科大，雙方締結社區教育伙伴聯盟，校方出動健康服務隊，為來賓進行初階健檢，幾位血脂、血糖、血壓「亮紅燈」的里長自嘲：「該好好調養身體了！」
校長顧志遠致詞表示，他上任以來，這是首次與大寮區行政主管、基層民代大陣仗聯誼，顯示學校對地方的重視，而教育部一直推動大專校院在地實踐聯盟計畫，盼加強「在地連結、區域合作、社會創新」，由學校扮演資源串聯、整合的角色。
顧志遠指出，輔英以護理起家，對大寮在地健康維護有責任；大寮區長施維明則表示，先前輔英與大寮農會合作，用在地生產的紅豆研發發酵紅豆生技產品，盼未來結合科技系，產官學整合，以在地特色產業帶動大寮輕旅行。
校方坦言，過去只要里長、區公所有需求，校方也會協助老人衛教、社區公益活動，甚至共同行銷在地農產品，如今只是將合作關係明朗化，主要還是希望這些地方意見領袖多推薦在地優秀學子，就近選讀輔英科技大學。
(中時)
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