4天前被問「馬景濤在陪妳嗎？」嫩妻回答耐人尋味

吳佳尼熱愛健身，身材火辣。(取自吳佳尼微博)

馬景濤今（31日）凌晨在微博宣布與第二任妻子吳佳尼離婚，由於文中並未透露離婚原因，引來外界眾說紛紜，不過吳佳尼4天前在微博PO出健身辣照，就曾被粉絲提問「濤哥在陪妳嗎？」而她的回答也頗耐人尋味。

吳佳尼在馬景濤宣布離婚的4天前，曾在微博PO出3張健身辣照，「夏天快到了，你們健身了嗎」，吸引網友在下方留言詢問「姐，我又来了，濤哥在陪你嗎」，她直到隔天才回覆「健身還要陪啊」，絲毫看不出婚變跡象。

而吳佳尼與該網友的這段簡短對話也吸引不少人朝聖，紛紛留言感嘆「陪不了了」、「離婚了」、「怎麼會變化這麼快」。

(中時電子報)