公媳煮菜起糾紛 2人遭刀子劃傷送醫

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新北市汐止區一名公公嫌媳婦煮菜不好吃，公媳今天發生口角。媳婦鄭女因言語頂撞，公公蔡男隨手拿起工具刀，不慎劃傷媳婦手臂，一旁的孫女也被刀子割傷。

新北市汐止伯爵街61巷，今天中午發生一起家庭糾紛案件，警方初步調查，94歲的公公蔡男與54歲的媳婦，關係不和，今天疑因煮飯、煮菜問題起衝突。

蔡男在衝突中，以刀子劃傷媳婦的手臂，一旁的孫女29歲蔡女見狀制止，手腳也被祖父劃傷。

警方到場後，通知救護車將傷者送汐止國泰醫院治療，傷勢輕微並無大礙。受害人向警方表示，先至醫院驗傷，暫時不提出告訴，警方依規定通報家暴中心。消防局表示，兩名傷者意識清醒，孫女的手與腳背有切割傷勢，媳婦的手有切割傷勢。1060331

(中央社)