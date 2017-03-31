朴槿惠可能10月初審判決

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韓國司法界普遍認為，今天凌晨被首爾中央地方法院簽發逮捕令後，即被檢方逮捕並被移送至首爾看守所收押的南韓前總統朴槿惠，初審判決可能在10月中旬。

南韓聯合新聞通訊社報導，司法界今天表示，檢察特別調查本部將在朴槿惠收押期滿前提起公訴，即考慮4月19日前公訴。

由於南韓總統大選競選活動將於4月17日正式起跑，檢方為把對競選的影響降到最低，可能將在朴槿惠羈押期滿前稍提早公訴。

若檢方4月中旬提起公訴，法院將在選舉日（5月9日）後正式開庭受理。法院受理案件2週後排定開庭日期，並進行審理前的準備。

南韓「刑事訴訟法」規定，從提起公訴到初審宣判前，嫌疑人最長只能被羈押6個月。因此，法院將加快審理速度以在10月中旬前定論。1060331

(中央社)