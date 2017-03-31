兒童春假竹縣樂園推全民共享優惠價
明起兒童暨清明假日有4天連續假期，你計畫好與寶貝的旅遊行程了嗎？新竹縣包括竹東動漫園區、小叮噹、六福村都將推出全民共享兒童價等優惠活動，縣長邱鏡淳歡迎全國家長和小朋友們前來遊玩，同時享受浪漫台3線的春天景致。
推出優惠的包括竹東動漫園區在連假推出12歲以下（2004年9月1日以後出生）免費入園（請攜帶健保卡）。統一渡假村馬武督渡假會議中心有綠野仙蹤1泊2食專案，詳情請上官網查詢。
薰衣草森林尋找「最美薰衣草森林」紫享遇見禮，浪漫連環送給你，活動詳情請上官網查詢。
新豐鄉小叮噹科學主題遊樂園則有4月壽星及未滿3歲兒童「免費入園」、「免費品嘗米香爆爆秀」、「免費科學DIY教學」、「街頭藝人氣球哥哥泡泡秀」、「東南亞最大室內滑雪場」、「全民均享兒童價320元優惠」。
好客好品希望工場（內灣探索樂園）：新增設「內灣探索樂園」區塊，專為小朋友設計的體驗樂園，內有趣味橫生的「礦坑隧道」，模擬內灣早期開採煤礦的礦坑，以及起伏的闖關設計與5米長溜滑梯，另有創意積木區，可讓小朋友流連忘返。
「虎帽金工」單筆消費滿3500元，即贈「經典雅致純銀尾戒」1只，購買造型銀飾，則可參加搖搖樂活動，有機會獲得最高6折、最低8折現金折扣。
六福村主題遊樂園也推出「全民499元」專案，針對兒童加碼贈送兒童節禮物，只要12歲以下孩童現場購票即贈「動物微型積木」1組，送完為止；官網商城獨家推出環尾狐猴互動體驗單人套票含六福村入園只要999元（原價1598），詳情可上六福村官網查詢。
內灣國小劉興欽漫畫教育館4月1日起，周末假日上午9點至下午4點，免費開放參觀（平日接受20人以上的團體預約參觀）。
(中時)
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