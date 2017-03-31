張國榮逝世14週年 網開砲：90年代後的懂啥
「哥哥」張國榮在2003年4月1號，無預警從香港東方文華酒店跳樓輕生，當時震驚華人演藝圈，也讓人感嘆一代巨星殞落，明天恰逢他逝世14周年，日本粉絲為了緬懷巨星風采，特地折藍色千紙鶴祈福。
每年生日、忌日，張國榮的粉絲都會齊聚香港沙田寶福山寶禪堂，一同緬懷這位歌壇巨星，其中日本粉絲都會按慣例折912隻藍色千紙鶴，主要因為張國榮生日是9月12日，以此象徵對張國榮的愛，就像藍天永遠清澈透明，此外還將心意全寫在卡片上，並於明天親自帶來香港送給張國榮，藉此傾訴無盡的思念。
不過這卻意外引發歌迷隔空交火，有人痛批90年代後的歌迷「整天哥哥的叫著，你們那個年代你懂個屁的張國榮」、「好氣啊，有多少人是跟風的」，不過有人則是駁斥「全世界喜歡他的人都是跟風，那你告訴我什麼才是真愛」，也成為他逝世14週年的意外插曲。
(中時電子報)
關鍵字：張國榮
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