對抗惡意謠言 趙小僑法院申請清白證明書

趙小僑日前到法院申請清白證明書。（修毅提供）

趙小僑日前到法院申請清白證明書。（修毅提供）

趙小僑日前到法院申請清白證明書。（修毅提供）

趙小僑4月3日將和劉亮佐在沖繩舉辦婚禮，在出國前，她抽空至臺灣臺北地方法院、臺灣高等法院、臺灣臺北地方法院檢察署遞交證明自己清白的申請書，因近年被不實惡意謠言困擾，她希望藉由法院的證明還自己一個清白，成為台灣申請清白證明的第一人。

2012年爆發「李宗瑞事件」，不少女星衰被牽連，趙小僑也一度被誤傳為受害者之一，近5年來無辜錯失許多工作機會，形象也重傷，但最令她擔心的是繼子銓銓可能因此受到霸凌言語壓力。

她說：「被這種和我完全無關的惡意流言中傷的同時，我最心疼的是小孩，他現在正在青春期，正在建立對這個世界的價值觀，我要怎麼跟他解釋網路上這些人的惡意？我要怎麼解釋整個事件？」

劉亮佐心疼趙小僑被鍵盤黑手霸凌，他說：「這些不負責的惡意中傷，竟然讓小僑這樣一個清白的人自己去找證據證明自己的清白，實在是太荒謬了！」他表示，和小僑在一起這六年多來，他看到小僑努力自律地工作，為家庭全心的付出，身為一個公眾人物更是潔身自愛，從來沒有任何負面的新聞，這一次他一定會為小僑的清白奮戰到底。

劉亮佐說：「或許你們以為這只是隨手轉發的網路訊息，但這種沒有證據的不負責任動作，將會毀掉一個人的工作、家庭甚至未來。」針對日後任何的惡意中傷及不實言論，他們不再姑息，交由同理法律事務所一同舉發，希望可以遏止網路霸凌與傳播不實消息的行為繼續產生。

(中時)