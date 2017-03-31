美軍研發「第三隻手」 幫士兵攜帶重機槍

美國陸軍設計的輔助臂，可以幫士兵持槍。(圖/美國陸軍)

隨著科技愈來愈發達，現代士兵的裝備愈來愈多，槍支也仍然沉重，因此美國陸軍正在研發固定於戰鬥背心上的輔助臂，能夠幫助士兵攜帶步槍與重機槍，這種設計似乎不是獨創，在30年前的科幻動作電影「異形2」(Alien 2)就有出現。

在科幻電影異形2當中，陸戰隊士兵戰鬥背心的腰部有個輔助手臂，協助士兵端著沉重的機槍，與現在美國陸軍研發的輔助臂如出一轍(圖/imdb)

美國陸軍新聞社(army.mil)報導說，美國陸軍研究室( Army Research Laboratory ,ARL)正在設計一種由碳纖維製成的輔助臂，可以在為士兵輔助的持有武器，不管是在戰鬥過程或是休息狀態都行。這種設計在1986年由詹姆斯柯麥隆(James Cameron)執導的電影「異形2」中，未來的美國陸戰隊在外星球與異形戰鬥時，他們身上就揹有類似的輔助臂，以幫助攜帶他們沉重的「M56科技步槍」，實在很想詢問美國陸軍研究室，他們是否就是依照電影為靈感在設計的。

美國陸軍研究室說明，輔助臂有幾種用途。它可以在警戒狀態時，減少士兵持槍的疲勞，特別是在巡邏和長途行軍時。輔助臂在射擊時也能降低武器後座力，協助射擊的穩定性，使射擊更準確。另外當士兵需要挪出手來拿地圖、使用無線電或其他物品時，輔助臂可以將武器置於準備狀態，縮短突發事件應變時間。

目前輔助臂的原形能夠承重20磅(9公斤)，正在以M4A1卡賓槍(2.88公斤)進行初步測試，之後會用更大更沉重的M249班用機槍(附彈鏈10公斤)和M240重機槍(附彈鏈11公斤)來測試。接受實驗的士兵認為，這支第三隻手確實蠻方便，他說如果他來使用，會讓輔助臂幫忙拿盾牌，在大樓攻堅或是巷戰時更安全。

(中時電子報)