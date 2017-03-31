針對紐約時報！ 川普再提修改誹謗法

美國總統川普。(圖/美聯社)

川普和紐約時報大樓警衛握手。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)自參選以來，和媒體鬥法的情況屢見不鮮，而他這周又連發3則推特大罵他的「死對頭」《紐約時報》(The New York Times)，更在昨天的推文中表示，「墮落的紐約時報令媒體界蒙羞，整整兩年都看錯我。更改毀謗法嗎?」，針對《紐約郵報》的意味十足，並再次提起了要修改誹謗法的提議。川普曾在競選期間表示要修改誹謗法，來對他報導不實的媒體提起大量的訴訟。

川普昨天的推特中除了大罵紐約時報墮落、令人蒙羞以外，還附帶了一篇《紐約郵報》（New York Post）以「紐約時報持續不誠實的報導只會幫助川普」為題的報導，內容批評《紐約時報》有偏見的反川普，而此舉有違新聞倫理道德。除此之外，川普早在周二就發文表示：「墮落的紐約時報如果誠實一點會比現在好很多」，並附上《紐約郵報》同一篇報導。之後又在周三上午再發文：「記得《紐約時報》在選後向他們訂閱者道歉的時候，因為他們的報導錯得離譜，而現在這個情況還更加嚴重」。

川普11月訪紐約時報大樓，雙方看似一度大和解。(圖/美聯社)

川普會提議修改誹謗法，是因為美國公眾人物要根據美國現行誹謗法，來贏得誹謗的訴訟案件十分困難，他們的舉重責任極重，不但要證明關於他們的陳述與事實不符而讓自己的名譽受損之外，還得必須證明被告是以「真實惡意」（Actual malice）的情況下，誹謗罪才得以成立。

「真實惡意」是指明知資訊是不實的或是沒去查證、罔顧報導真偽的情況，這項原則是在1964年紐約時報訴沙利文案(New York Times v. Sullivan)的判決中確立的，該案允許了當時媒體對美國南部民權運動的報導，也是如今保障新聞自由的關鍵判決，限制了公眾人物以輕易成立的誹謗罪來阻止媒體報導，不過這也讓人詬病因此減輕了媒體查證的義務。而也是因為毀謗法如此高的標準，所以公眾人物很少提出毀謗的訴訟，更別說贏得訴訟了。

抗議民眾在紐約時報大樓前高舉「我愛第一憲法修正案」。美國憲法第一修正案保障了新聞自由與集會自由。(圖/美聯社)

白宮日前將幾家特定媒體，包括紐約時報、CNN等，黨在新聞發佈室門外，不讓他們採訪，引發民眾到紐約時報大樓門口抗議。(圖/美聯社)

而川普如此提議也已經不是第一次了，他曾在去年二月競選期間於一德州沃斯堡一場演講中提到，他將修改毀謗法，好在《紐約時報》、《華盛頓郵報》(The Washington Post)發表對自己不實的報導時，可以向他們提起訴訟，並且贏得他們的錢。同時也說這些媒體在自己當總統時不會受到保護的，而自己向媒體提起訴訟並非是要拿他們的錢，只是要讓這些媒體面臨前所未有的訴訟而已。

紐約時報大樓。(圖/美聯社)

儘管川普在去年11月選後到《紐約時報》總部和發行人見面，雙方一度看似大和解，川普更稱讚《紐約時報》是「美國的瑰寶」，但川普上任以後不僅大罵《紐約時報》故態復萌，還多次在推特上罵《紐約時報》很墮落。然而當川普對《紐約時報》恨得牙癢癢時，卻也讓《紐約時報》的事業蒸蒸日上，《紐約時報》表示他們的訂閱人數在去年競選期間翻倍成長，而該公司的股票也在川普這周連日的推特炮轟後快速增值。

《紐約時報》對於川普這幾天的憤怒發言也用推特上表示，他們絕對不會道歉，更寫到：「我們對自己的報導非常堅定，同時感謝上百萬訂閱讀者的支持」。而該公司的發言人墨菲(Eileen Murphy)也對此回應：「對於川普政府的報導，我們仍感到非常驕傲，因為報導是堅定且公平的」。

(中時電子報)