兄弟結夥行竊 落網兄弟互咬

蔡姓兄弟與顏姓男子長期結夥行竊，自今年2月底迄今在新北市板橋區至少犯下5起竊案，作案對象不拘，攤販、商家只要稍有不備，3人即趁機下手。

日前3人於某建材行行竊時失風被捕，負責把風的蔡兄及顏男為自保供稱係蔡弟個人所為，蔡弟憤而咬出每次所得均3人平分。偵訊後，警方依竊盜罪嫌將3嫌移送偵辦。

(中時)