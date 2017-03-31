電影《天之驕子》贈票活動
天之驕子 The Giant
★ 榮獲 聖塞巴斯汀影展 評審團大獎
★榮獲 瑞典金甲蟲 最佳影片獎
★榮獲 波蘭華沙國際電影節 自由精神獎
★榮獲 雷克雅維克電影節 特別推薦獎
★ 多倫多影展、倫敦影展 官方入選
4月21日 壯志驕陽
如果我看的比別人遠 那是因為我站在「巨人」的肩膀上 ——牛頓
劇情介紹
畸形身軀中的孤獨靈魂，勇敢跨越俗不可耐的人生景色
難以言語的孤獨靈魂禁錮在畸形身軀的男子，獨居在看護中心，自出生即與母親分隔兩地，只好將對母親的思念寄託在最愛的法式滾球運動。他加入當地業餘球隊，成天在狹小房間練投，他固執堅信若能贏得「北歐盃滾球大賽」冠軍，便能與母親團聚。
然而，滾球運動是一場艱鉅戰役，他飽受殘弱體態、歧視耳語的雙重打擊；這時，出現一位50英呎高的神秘巨人作他的強力後盾，帶領他大步跨越俗不可耐的人生景色，俯瞰全世界。
◎ 活動辦法：
1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《天之驕子》4月21日 壯志驕陽」
再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。
2. 特映時間：04.18(二) 21:00 國賓影城@長春廣場
◎ 得獎公佈： 4月16日下午1點。得獎名單公布於該網頁
領票時間： 4月16日下午1點起至4月18日，每日早上9點至下午6點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。
領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。
未於規定時間領取，視同棄權。
(中時電子報)
關鍵字：天之驕子
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