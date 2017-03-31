電影《天之驕子》贈票活動

《天之驕子》（圖／聯影電影）

天之驕子 The Giant

★ 榮獲 聖塞巴斯汀影展 評審團大獎

★榮獲 瑞典金甲蟲 最佳影片獎

★榮獲 波蘭華沙國際電影節 自由精神獎

★榮獲 雷克雅維克電影節 特別推薦獎

★ 多倫多影展、倫敦影展 官方入選

4月21日 壯志驕陽

《天之驕子》劇照。（圖／聯影電影）

如果我看的比別人遠 那是因為我站在「巨人」的肩膀上 ——牛頓

劇情介紹

畸形身軀中的孤獨靈魂，勇敢跨越俗不可耐的人生景色

難以言語的孤獨靈魂禁錮在畸形身軀的男子，獨居在看護中心，自出生即與母親分隔兩地，只好將對母親的思念寄託在最愛的法式滾球運動。他加入當地業餘球隊，成天在狹小房間練投，他固執堅信若能贏得「北歐盃滾球大賽」冠軍，便能與母親團聚。

然而，滾球運動是一場艱鉅戰役，他飽受殘弱體態、歧視耳語的雙重打擊；這時，出現一位50英呎高的神秘巨人作他的強力後盾，帶領他大步跨越俗不可耐的人生景色，俯瞰全世界。

我們才是主宰自己的英雄【天之驕子】│04.21壯志驕陽

◎ 活動辦法：

1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《天之驕子》4月21日 壯志驕陽」

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2. 特映時間：04.18(二) 21:00 國賓影城@長春廣場

◎ 得獎公佈： 4月16日下午1點。得獎名單公布於該網頁

領票時間： 4月16日下午1點起至4月18日，每日早上9點至下午6點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)