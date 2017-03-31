立院協商結論 前瞻建設條例開6場公聽會

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立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商，各黨團同意「前瞻基礎建設特別條例草案」交經濟、財政、交通等6個委員會聯席審查，並不提出復議，草案付委審查後，將舉行6場公聽會。

立法院院會上午國是論壇後，國民黨立法院黨團約9時45分手持標語，站上主席台以及發言台，並喊著「一兆好好花、百姓苦哈哈」、「假前瞻、真綁樁」等口號，要求應先辦10場公聽會、由6個委員會聯席審查，退回前瞻基礎建設條例等。

蘇嘉全上午召集朝野協商，依協商結論指出，各黨團同意前瞻基礎建設特別條例草案交經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會審查，並不提出復議。

各黨團同意草案付委後，委員會召開聯席會議審查時，舉行6場公聽會，邀請相關人士出席表達意見；行政院依本條例編列特別預算送至立法院後，同意由財政委員會主審，召集委員均得排定審查，不受輪值排定議程限制。1060331

(中央社)