涉接受招待 台南衛生局技正遭聲押

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台南市衛生局王姓技正涉嫌接受招待，再透露行政檢查訊息讓廠商規避稽查及免於受罰，今天遭南檢聲押。

台南地檢署昨天指揮搜索10個處所，查扣相關帳冊，傳訊王姓技正等30人到案。

南檢調查，王姓技正105年起接受廠商飲宴及招待出國，再將衛生局行政檢查相關訊息事前透露給廠商，且在衛生局查獲特定廠商違法時，逾越裁量權行使空間，讓廠商免於受罰。

檢方認為王姓技正涉及貪污等罪嫌，當庭逮捕，且向台南地方法院聲請羈押禁見，其他人請回。1060331

(中央社)