秦昊帶娃挨轟「渣」 伊能靜挺夫澄清錯在剪接
伊能靜前年與小10歲大陸演員秦昊結婚，育有一女「小米粒」，近日伊能靜帶女兒上大陸實境秀《媽媽是超人》，昨(30日)第一集首播，引來大批網友圍剿秦昊太大男人主義，伊能靜因眼睛腫要外出看醫，秦昊竟說：「看完早點回來，我怕她（女兒）醒來，我一個人搞不定」，對此伊能靜稍早在微博大力挺夫，強調是被剪接黑了，還原秦昊話中本意。
昨播出的《媽媽是超人》中，伊能靜帶著女兒和秦昊一同回到上海的家，久未相見，愛美的伊能靜因眼睛腫了，難過在老公面前變醜，秦昊雖溫柔回應：「在我眼裡你永遠那麼漂亮」，之後卻因不小心害女兒被柵欄砸到大哭，伊能靜獨自去看醫生，秦昊又喊要她早點回來帶女兒，遭網友批評「渣」、「直男癌」。
對於網友批評，伊能靜剛剛發文挺夫說關於秦昊所說「能力只到這裡」，完整的意思並非不想分擔，而是每人擅長的不一樣，知道妻子細心，「我個大老爺們就拼命賺錢，一個家分工也挺好」，至於伊能靜眼睛腫起來時，秦昊並非回應冷漠，而是心想：「眼睛被蚊子咬，以前我也有過，先看看怎麼回事，我唯一擔心是她這麼久沒上節目，會覺得難看不開心，她很愛漂亮。」
對於節目中的剪輯，秦昊樂觀的說：「這就是娛樂吧」，不在意被網友批評，而伊能靜則是連發多文大力稱讚老公說：「謝謝只想安靜當演員，被我拉來真人秀，白天去劇組還要陪我24小時拍攝了十一天的老公」、「生活裡也許是個粗漢子，但大事上絕不馬虎，會敢公開牽我的手、願意成為我與公婆的橋樑、看我被黑時替我說話，低調的個性卻陪我上了真人秀」。
伊能靜更透露，她剛生完不久都是秦昊在幫忙照顧女兒，「沒有阿姨、保姆，米粒的第一次換尿布、餵奶都是爸爸親手照顧的」，「每對夫妻之間，都有外人不知情的默契」，希望網友別急於評斷秦昊，耐心將節目看下去。
(中時電子報)
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