銀髮族跟流行 近2成曾網購

資策會創新應用服務研究所(創研所)FIND特別針對銀髮族購物行為進行調查，發現近2成銀髮族曾經利用電視購物及網路購物消費。(達志影像／shutterstock提供)

銀髮世代由於生活型態、科技使用現況，以及對於虛擬商務態度，與一般族群略有不同，為此，資策會創新應用服務研究所(創研所)FIND特別針對銀髮族購物行為(調查時間為 2016年 7月 4日至 7月 31 日，有效樣本數532份)進行調查，指出台灣銀髮族人口智慧型手機持有率為60.2%，且有近2成銀髮族曾經利用電視購物及網路購物消費。

初老銀髮族女性網路購物採買商品品類。(圖／資策會)

網購裝置男女有別！女性愛用智慧型手機 男性善用電腦

有別於年輕族群，資策會FIND團隊於此次訪談銀髮族群觀察到，55-64歲的銀髮族(初老銀髮族)，逾半（52.6%）使用「電腦」進行網路購物，利用「智慧型手機」者則占47.4%；其中更以女性的初老銀髮族群偏好透過「智慧型手機」網購，調查顯示，高達67.2%的銀髮婆婆媽媽們，喜歡透過智慧型手機或電腦等連網設備訂購交通票、買票，或是搶好康優惠的服務，「便利」是促使她們行動購物的動力。

初老銀髮族女性網路購物採買商品品類。(圖／資策會)

反觀初老銀髮族中的男性，高達9成喜好透過「電腦」連網進行網路購物，以能跨平台網頁查詢商品、比價及審視商家評價為主，較以經濟、實務導向為購物考量。但整體來說，透過智慧型手機及電腦等連網裝置，進行網路購物標的仍以交通票券(65.6%)最多，逾1成有固定網購的習慣，每人每月平均整體網路購物金額為3,633元。

初老銀髮族男性網路購物採買商品品類。(圖／資策會)

銀髮族每人每月花逾2000元「電視購物」、逾3000元網路購物

此次調查也發現，銀髮族除傳統採購方式及家人代買外，電視購物名列銀髮族購物管道榜上的第三名、達10%銀髮族固定會訂購電視購物的商品，其中，又以民生用品(43.5%)居多、每人每月平均整體電視購物則為2,367元、較網路購物金額少1,266元。

顧慮金流問題 8成銀髮族偏好以「貨到付款」

但不論是網購或電視購物，逾8成銀髮族仍偏好以「貨到付款」的方式取貨，因為他們對於「金流」方面，仍有許多的顧慮，除了擔心網路金流個人資料被盜用外，也擔心下了單、付了款，但貨品卻遲遲沒有收到。

(中時電子報)