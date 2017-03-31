男射殺淡水街貓 辯稱：只是要嚇貓
新北市淡水區民權一街日前發生街貓遭人射殺，熱心網友將僅2個月大的橘子貓送往動醫院，查出小貓疑似是遭人為以鋼珠射擊而死，憤而PO網緝凶，淡水警分局竹圍派出所經連日訪查，昨晚逮捕34歲江姓男子，起出BB槍及塑膠子彈一瓶，訊後依違反動保法及社會秩序維護法函送。
警方表示，經調閱監視器發現，案發當時可見一隻貓突由屋頂摔落，但並未發現有可疑民眾，苦無線索下，只好以土法煉鋼方式，派員逐戶訪查，最後由附近鄰居口中得知江男疑涉嫌，於是登門訪查，江男坦承持BB槍射擊鐵皮屋頂嚇貓，並主動交出一把BB槍及塑膠子彈一瓶。
江男供稱，因住家附近街貓聚集，時常半夜在鐵皮屋頂奔跑製造噪音，停放在附近的車子也常遭到貓爪刮傷，不堪其擾下才會想持BB槍朝鐵皮屋頂與牆壁射擊，製造聲響嚇跑街貓，並無射殺之意，直到警方上門訪查，他才知道有街貓死亡。
(中時)
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