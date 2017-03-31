罵人「吃軟飯的小狼狗」 判賠6萬

北市謝姓女子不滿男友移情別戀，去年2月底，在陳姓女子的臉書公開社團留言。「你就管好他的爛雞雞」，並指黃姓前男友是「只能靠女人吃軟飯的小狼狗」。陳女與黃男兩人提出民事損害賠償，要求謝女公開道歉，並求償100萬。但法院認為，公開道歉會使得不知情的臉書好友共見共聞，並非回復名譽的適當處分，判決謝賠償陳、黃各6萬元，其他請求駁回，全案仍可上訴。

陳、黃兩人是男女朋友，謝前年9月30日，就在陳女臉書社群網站指名道姓罵「超級爛人騙子！」隔年2月，在臉書上留言「你愛包養你的小狼狗，就管好他的爛雞雞」，2人都主張並非事實，並沒有金錢往來。

但謝說，他與黃男交往期間曾經墮胎，導致身心受傷，才會做出這些行為。

法官認為，兩人求償100萬，衡量身份地位，認為6萬元比較適當，而回復名譽部分，刑事已經依公然侮辱、誹謗罪判決拘役30日、有期徒刑3月，已達回復名譽的目的。2人要求公開道歉、並在報紙承諾不再犯，判決指出，2人並非名人，登報或是在臉書上道歉，對於不知情的朋友，原本不清楚事情原委的朋友會有反效果，因而駁回2人請求。

(中時)