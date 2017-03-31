雄中95周年校慶 全台唯一高中級校友會館將揭牌
高雄中學1922年4月1日創立，至今培育超過6萬名校友，今年歡慶95周年校慶，將於4月1日舉辦慶祝大會，包括羽球世界球后戴資穎、華語流行音樂教父羅大佑等知名校友也將返校，與母校同慶；另配合校慶，「雄中校友會館」也將於當日早上揭牌，是全台唯一高中層級的校友會館。
校方預告，明天校慶活動，世界各地姊妹校校長或代表，如日本大宮高校前校長、也是雄中日本校友會前會長河野昭，香港優才書院校長譚國偉、日本立命館高級中等學校、日本八王子東高校也派代表前來同賀。
雄中校慶活動設計相當多元，包括美國books4Taiwan負責人將出席，致贈與雄中長期合作學生線上教學的燕巢深水國小外文圖書，下午雄中結合紫檀花文藝季，舉辦英文歌唱比賽，學聯會學生結合雄女社團，推出社團動靜態展演，自然科教師舉辦科學闖關活動等，均開放校友與外校學生參觀。
特別的是，配合95周年校慶，座落在海邊路100號的「雄中校友會館」，明早11時將正式揭牌，是全台唯一「高中學校」層級的校友會館。中午，校方在華王飯店辦理校友會會員大會暨校慶餐會，目前暫訂席開45桌，規模空前盛大。
(中時)
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