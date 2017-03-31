蝶戀花案懲處出爐 觀光局長、公路總局長記大過

蝶戀花事件》愛買二手車 周比蒼：這樣買才划算(圖取自中時資料庫)

蝶戀花旅行社遊覽車在2月13日發生翻車33死事故，交通部經1個半月調查，相關懲處出爐。觀光局長周永暉、公路總局局長陳彥伯各記1大過，2個單位底下還有副局長、組長、科長、副總工程司、監理所所長、監理站站長原本擬各記1小過，不過被要求重新檢討。

交通部次長祈文中今日召開記者會表示，觀光局長周永暉、公路總局局長陳彥伯的懲處已報交通部長賀陳旦簽核，不過另外七名官員的懲處被認為過輕，被要求重新檢討。

(中時電子報)