竹北高中繁星3人獲錄取上醫學系 創校史紀錄
2017年大學繁星推薦日前放榜，新竹縣竹北高中成績亮眼，除了有32位同學錄取外，有3人通過醫學系第1階段篩選，今天3人均再通過第2階段面試，分獲錄取陽明大學、台北醫學大學及中國醫藥大學，創校史紀錄，另該校台、清、交、成、政有7人，國立大學22人，人數與錄取學系都令人驚豔。
竹北高中校長涂仲箎表示，竹北高中今年大學繁星推薦共有32位學生錄取，其中，國立大學有22名，陳宇彤是全校唯一1位上台大的同學，其獲錄取人類學系，將來的志向是成為公務員，為國家盡力，另，清、交、成、政等大學有6人。
特別的是今年有3名學生通過醫學系第1、2階段篩選及面試，創下校史紀錄，3位上醫學系同學分別為許郁汶上陽明大學，學測71級分，本身因對心理學方面小說很感興趣，其中《24個比利》對她影響最深，因此想成為精神科醫師。
同樣是71級分的王維祥則通過台北醫學大學，他是因叔叔是眼科醫生而對當醫師有了啟發性的影響，加上喜歡看日劇《白色巨塔》，對於急診室外科的急救工作充滿興趣，希望考上台北醫學大學，未來能夠搶救生命。
錄取中國醫藥大學的王貞棋，學測70級分，他是崇拜日劇《派遣女醫》內女主角臨危不亂的在手術上精湛的醫術，希望未來能成為外科或家醫科醫師。
(中時)
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