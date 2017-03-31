803醫院男廁赫見96發子彈 軍方展開清查

台中市太平區國軍台中總醫院男廁所發現一整袋的子彈，一共有96發。（本報資料照片）

台中市太平區國軍台中總醫院，昨日下午1點45分，一名清潔人員打掃急診室男廁所時，發現一只紅色塑膠袋，打開後赫然發現一整袋的子彈，一共有96發。院方指出，子彈分別為5.56公厘子彈30發、0.38吋子彈64發、9公厘子彈1發、不明型號子彈1發共計96發，疑似遭人丟棄在男廁馬桶旁的垃圾桶裡，院方獲悉後立即封鎖現場，對院區進行地毯式檢查，另通報台中市憲兵隊到院進行採證及調查，清查出入可疑人員，並提供相關人、物證以利偵辦釐清案情。

(中時)