蘇治芬赴越買繪本遭扣留 感召台商捐童書
立委蘇治芬去年8月從越南帶回一批當地繪本，在台西國小啓動「東南亞文化教育-說媽媽的話繪本故事」，感召台商俞秀霞、王祈函等人上午也捐贈了一批越南繪本，孩子用越南文寫自己的名字做為感謝。
為協助推動新南向政策，讓新台灣之子有機會成為未來外交和商務尖兵，蘇治芬在雲林海線力推新住民說媽媽的話，透過繪本故事力量，吸引新住民二代認識媽媽母國的文化， 去年特地去越南購買一批童書回台，也發生了遭越南當局扣留的意外插曲，幸平安歸來。
上午俞秀霞、王祈函、公平會國會聯絡人賴惠玲等到訪台西國小，和孩子相見歡，並捐贈越南童書一批，台西國小戴進隆校長非常感謝台商以行動支持東南亞文化教育。
蘇治芬服務處主任邱峰通表示，俞秀霞是雲林的女兒，也在日本經商有成，目前是日本台商會會長；而王祈函則在柬埔寨深耕多年，百忙中撥冗來訪台西，熱心贊助台西國小繪本故事班公益計畫，實是孩子的福氣。
雲林縣議員黃淑玲也出面表達謝意，期待未來更多公益力量的投入偏鄉。
(中時)
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