傳統領域爭議 原民學生挺納入私領域
原民傳統領域劃設引爭議，日前蔡總統也提出6點意見。對此，東華大學原民院學生今表示，蔡總統的意見對爭議仍無法解套。他們認為傳統領域不該排除私領域。
原民會日前公布傳統領域劃設辦法，但由於傳統領域排除私有土地，有原民團體擔心劃設辦法施行後會讓他們原有180萬公頃僅剩80萬公頃，在凱道露宿至今，等待政府回應。
總統蔡英文日前也在原轉會提6點意見，其中，她認為，傳統領域被賦予諮商同意權的法律意義，要考慮法律授權是否夠明確，也必須考慮現實上的社會衝擊。
對此，東華大學原住民民族學院族群學生會今天表示，蔡總統的6點意見仍隱含幾個爭議，對原住民傳統領域的現有困境仍無法解套。
原民學生會認為，原轉會並無實權，會議的結論僅供立法院參考，根本淪為空轉會。且政府缺乏內部溝通外，原民會也缺乏跟部落溝通，企圖強行通過目前版本。原民學生會更強調，傳統領域「分階段劃設」是政府逃避歷史正義問題的推脫之詞。
原民學生會要求各政府單位正視原住民歷史正義問題，不應放任政府官員誤導社會大眾對原住民族傳統領域的理解，製造社會恐慌跟族群對立。
原民學生會也要求中央政府比照不當黨產委員會給予原轉會實質權力，不要成為政府背書、會議結論僅供參考的空轉會；要求立法院應退回「原住民傳統領域劃設辦法」；並要求原民會重新擬定包含完整傳統領域及知情同意權的劃設辦法，確保傳統領域的完整性。1060331
(中央社)
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