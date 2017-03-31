陸退出濟州網球賽 韓網友嗆：冬奧別來
南韓媒體報導，日前在濟州島舉行的2017濟州國際青少年網球賽，16名中國大陸選手卻集體退出比賽。有南韓網友為此大表不滿，嗆聲中國大陸2018年「平昌冬奧也別來」。
此外，美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）引發中國大陸反韓情緒後，南韓4月起舉行的部分體育賽事也因中國大陸方面退出而取消，或被要求延期。
南韓韓民族報報導，25日開幕的2017濟州國際青少年網球賽有16名中國大陸選手退賽，主辦單位除了感到十分氣餒，還指他們的退賽使賽事受到影響。
報導指出，將於4月舉行的淳昌國際青少年網球賽和寧越國際青少年網球賽，也都有中國大陸選手進入複賽。但他們屆時是否會參賽，仍是未知數。
南韓網球專業媒體「網球韓國」則報導，近期南韓國體育界發生多起中國大陸退賽的案例。像是韓中兩國職業高爾夫協會計劃6月合辦的國際高爾夫球賽，因中國大陸方面要求而告延期。
而原訂4月22日在南韓舉行的韓中職業排球俱樂部對抗賽，也因中國大陸隊宣布退賽而告取消。此外，中日韓三國原計劃舉辦男排俱樂部錦標賽，中國大陸3月中旬卻主動通知不參加。
報導還說，南韓京畿道光明市原計劃3月30日至4月2日邀請中國大陸團體前往參加文化體育交流活動，但也被中國大陸方面告知不會參加。
這則報導指出，中國大陸方面的上述舉動引起南韓網友激烈反應。有人即嗆聲「平昌冬奧也別來」，還有人說此舉「真是欠發達（開發落後）國家的所作所為」。1060331
(中央社)
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