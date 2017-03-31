超馬林義傑 邀新北視障按摩馬一節
新北視障按摩開跑，市府邀請健康大使超馬林義傑代言；林義傑透露，除運動健身外，按摩也是他健康的獨家秘訣。市府勞工局歡迎市民以行動支持視障按摩。
勞工局同時公布「消費滿500元抽Gogoro」、「搜集義傑送500」、「PAPAGO行動按摩車免費體驗」、「感恩月集點」等多項活動，
勞工局長謝政達表示，視障按摩小棧長期提供專業優良服務，視障按摩師不僅擁有丙級技術士證，也都經過1600小時專業訓練。期望民眾行動鼓勵與支持，讓視障按摩師擁有更穩定的經濟收入。
勞工局今年策劃「搜集義傑送500，限量特別活動」，民眾只要至新北22家小棧，與代言人人型立牌拍照，上傳私人臉書，並將貼文分享留言至新北視障按摩粉絲團後，即可獲得500元按摩體驗券，限量100位民眾，先搶先贏。
今年將民眾喜愛的消費500抽大獎活動加碼，即日起至10月31日止，凡至新北市輔導的22家視障按摩小棧及5間105年度優良視障按摩院消費，即可參加抽獎。
獎項包含Gogoro機車、Apple New Macbook、Dyson吸塵器、Panasonic國際牌49吋電視、HITACHI日立直流變頻電冰箱、iPad Pro、Panasonic國際牌奈米負離子吹風機、全家便利商店千元禮物卡。
勞工局歡迎民眾按讚，加入「新北市視障按摩臉書粉絲團」，關注第一手好康消息。1060331
(中央社)
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