日股收黑 年來漲幅悉數回吐

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日本東京股市今天在美國總統川普的政策和歐洲極右派運動等疑慮拖累下收低，年初以來的漲勢盡數回吐。

基準日經225指數收跌153.96點，或0.81%，來到18909.26點。東證指數收挫14.99點，或0.98%，來到1512.60點。1060331

(中央社)