國軍台中總醫院發現子彈 檢方分案偵辦

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國軍台中總醫院今天說，昨天下午1時45分在急診室廁所發現紅色塑膠袋，內有96發子彈，隨即通知台中市憲兵隊採證及調查，而台中地檢署也分案展開偵辦。

國軍台中總醫院指出，30日下午1時45分，清潔人員於急診室廁所發現紅色塑膠袋，打開發現裡面有遭人棄置子彈一袋，包括5.56公厘子彈30發、0.38吋子彈64發、9公厘子彈1發、不明型號子彈1發，共計96發。

台中總醫院表示，由於該院為公共開放空間，院方在獲悉後隨即封鎖現場，對院區進行地毯式檢查，另通報台中市憲兵隊到院進行採證及調查，清查出入可疑人員，並提供相關人證及物證以利偵辦釐清案情。

台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東表示，昨天有接獲軍方口頭報告此事，今天已收到軍方公文，隨即進行分案展開偵辦，以釐清相關案情。1060331

(中央社)