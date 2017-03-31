疑財務糾紛 男校園殺人後自殺

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高雄師範大學燕巢校區今天發生疑因財務糾紛，賴姓男子涉嫌殺害校方外包江姓女清潔工後，再跑到校園後山自殺，警方中午找到人後緊急送醫，並調查原因。

警方初步調查，江女遭賴男涉嫌殺害後，陳屍校區的清潔工作站，賴男隨後逃逸到校區後山自殺，校方與員警找到時賴男還有生命跡象，被緊急送醫急救，警方調查原因。

警方呼籲，勇敢求救並非弱者，自殺不能解決問題，若遇人生瓶頸，可打生命線專線1995尋求協助，生命一定可以找到出口。1060331

(中央社)