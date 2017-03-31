張柏芝姍姍來遲 6歲Quintus孤單蹲牆角

張柏芝對兩個兒子相當重視，常看到她帶著Lucas、Quintus出國，享受母子天倫。（圖／本報系資料照片）

港星張柏芝恢復單身後，生活重心全放在一對兒子身上，常看到她帶著9歲Lucas和6歲Quintus出國，享受母子天倫樂，儘管張柏芝復出後工作滿檔，不過她仍一肩扛起照顧兒子的責任，不過媒體昨（30日）直擊張柏芝急忙現身機場，她拿著行李急步狂奔，面對媒體發問，張柏芝全程沒有回應。

不過就在張柏芝抵達約前半小時，一對兒子與傭人就已先到機場，期間大兒子離開去洗手間，小兒子戴上上衣的帽子，獨自蹲在牆角，Quintus酷樣模樣像極爸爸謝霆鋒。看來張柏芝會如此心急狂奔，極有可能位是為了與兩兒子會合。

(中時電子報)