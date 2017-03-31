乳山遊客中心再開幕　看見金門植物新花樣

乳山遊客中心重新開幕，看見金門多采多姿的植物世界。（李金生攝）

斥資1200萬元整修和充實的乳山遊客中心，今天重新開幕啟用。（李金生攝）

乳山遊客中心重新規畫和充實5大展區內容。（李金生攝）

五顏六色的動態展示內容，小朋友玩得好開心。（李金生攝）

乳山遊客中心的互動體驗，適合親子同遊的好地方。（李金生攝）

金鼎國小精采的扯鈴表演，讓開幕儀式洋溢熱鬧氣氛。（李金生攝）

走過14個年頭的金門國家公園管理處「乳山遊客中心」，在更新硬體設施和充實以金門植物為主題的展示內容後，今（31）日重新開幕啟用，期待在規畫互動式的新體驗下，帶領鄉親和遊客走進「海上公園」多采多姿的美麗世界。

以環境教育為規畫目標的乳山遊客中心，在2003年完工啟用，原有展示設施已經老舊，金管處因此在去年再斥資1200萬元，進行長達半年的更新工程。

今天上午由金管處長謝偉松主持的開幕儀式，邀請副縣長吳成典、金防部政戰副主任郭劍豪、金寧鄉長陳成勇、立委楊鎮浯服務處主任孫國智等人共襄盛舉，並安排金鼎國小扯鈴隊擔綱表演，現場洋溢歡欣、熱鬧氣氛。

謝偉松處長指出，更新後的乳山遊客中心除原有2樓的環境教育外，另於1樓規畫以生動活潑的方式，陳展金門的植物資源介紹。第1部分為金門的環境與金門植被演變；第2部分為植物多樣性介紹，包括海濱植物、水生植物、花崗片麻岩植被、原生喬木、低地平原植被、農田作物與食蟲植物。

第3部分為金門人工栽種的植物，包括造林、行道樹及軍事防禦的植物如瓊麻；第4部分以互動方式讓遊客猜猜看金門「民俗植物」的利用；第5部分則是互動體驗區，讓遊客認識植物的生長環境、開花與傳播方式，期待透過多元互動的展示，讓更多人認識和珍惜金門多采多姿的大自然。

另外，該中心也設有視聽室，播放季情金門影片，讓大家可以欣賞到金門四季不同的景色，金管處期待藉由乳山遊客中心的重新開放，吸引更多觀光客駐足，在五顏六色的影像呈現與互動體驗中，看見「海上公園」繽紛熱鬧，又充滿知性的內涵。

(中時)