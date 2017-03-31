三民家商30周年校慶，今辦運動會揭序幕

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三民家商今天舉辦校慶運動會，學生發揮創意熱鬧進場。（校方提供）

高雄三民家商慶祝建校30周年，以「馨傳三十」為主軸，師生及家指以跑30圈操場為單位，每天下午課後，一起跑步祝賀校慶，校方也邀校友拍攝影片，包括滅火器樂團主唱主唱楊大正、吉他鄭宇辰、貝斯陳敬元、颳起高中籃球風潮的「三民五虎」吳永仁、田壘、李奇勳、莊曉文、周士淵均從世界各地錄影片，祝賀母校校慶。

三民家商1987年在北高雄凹子底菱角田中創立，至今已是南台灣家科第一志願的學校，2007年迄今累積全國高級中等學校技藝競賽共62支金手獎，且5年內獲12項全國第一名，學生平均擁有1.93張證照，15位教師獲師鐸獎特殊優良教師，7位榮獲教育芬芳錄，7位受頒愛心教師，6位榮獲優秀特殊教育人員獎勵。

校方31日舉辦校慶運動會，高一、高二學生熱鬧進場秀、跆拳道表演。4月1日將舉辦園遊會，由學生設置好吃、好玩的各式攤位，並安排社團動靜態表演，開放民眾蒞臨同歡。

(中時)