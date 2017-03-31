三民家商30周年校慶 今辦運動會揭序幕
高雄三民家商慶祝建校30周年，以「馨傳三十」為主軸，師生及家指以跑30圈操場為單位，每天下午課後，一起跑步祝賀校慶，校方也邀校友拍攝影片，包括滅火器樂團主唱主唱楊大正、吉他鄭宇辰、貝斯陳敬元、颳起高中籃球風潮的「三民五虎」吳永仁、田壘、李奇勳、莊曉文、周士淵均從世界各地錄影片，祝賀母校校慶。
三民家商1987年在北高雄凹子底菱角田中創立，至今已是南台灣家科第一志願的學校，2007年迄今累積全國高級中等學校技藝競賽共62支金手獎，且5年內獲12項全國第一名，學生平均擁有1.93張證照，15位教師獲師鐸獎特殊優良教師，7位榮獲教育芬芳錄，7位受頒愛心教師，6位榮獲優秀特殊教育人員獎勵。
校方31日舉辦校慶運動會，高一、高二學生熱鬧進場秀、跆拳道表演。4月1日將舉辦園遊會，由學生設置好吃、好玩的各式攤位，並安排社團動靜態表演，開放民眾蒞臨同歡。
(中時)
關鍵字：三民家商
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。