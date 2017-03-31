巴基斯坦西北部爆炸 至少5死40傷

我要評比

巴基斯坦巴拉齊納市政府官員克汗（Ikramullah Khan）表示，位在巴基斯坦西北部偏遠部落地區的城市巴拉齊納今天發生爆炸，造成至少5人死亡，40人受傷。

路透社報導，今年初位在阿富汗邊境附近的巴拉齊納（Parachinar）果菜市場，也曾發生爆炸，奪走至少21條人命。（譯者：中央社陳昱婷）1060331

(中央社)